34 عاما ودرجة ثالثة.. لاعب غينيا الاستوائية ينفرد بصدارة هدافي كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

انفرد لاعب منتخب غينيا الاستوائية إيميليو إنسوي بصدارة جدول ترتيب هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، برصيد 5 أهداف، حتى الآن.

ويلعب إنسوي صاحب الـ34 عاما في صفوف نادي في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، وأحرز اللاعب هدفين منذ قليل في مرمى كوت ديفوار، المضيف.

وارتفع رصيد إنسوي إلى 6 أهداف في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ أحرز هدفا في نسخة 2015 ضد الكونغو الديمقراطية.

وسجل إنسوي ثلاثية "هاتريك" في مباراة غينيا بيساو، ويليه في جدول ترتيب هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية، الجزائري بغداد بونجاح، برصيد 3 أهداف.

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