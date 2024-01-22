تعرف على موعد مباراة الإمارات ضد إيران في كأس الأمم الآسيوية



محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب الإماراتي لملاقاة نظيره منتخب إيران غداً، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم آسيا 2024 بقطر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب " المدينة التعليمية " بقطر.

ويتواجد المنتخب الإماراتي في المجموعة الثالثة بالبطولة، رفقة كلا من " إيران، فلسطين وهونج كونج".

وتذاع مباريات البطولة عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، وقناة "SSC" السعودية، وقناة " AlKass EXTRA ONE HD"، بالإضافة إلى قنوات "Abu Dhabi Asia 1".

وتقرر إعطاء مهمة إدارة المباراة تحكيمياً، إلى الحكم الدولي الأسترالي كريستوفر جيمس حكماً للساحة، ويعاونه كلا من شيتنين أنتون، جورج لانكرينديز، وحكماُ رابعاً باريو جوناثان، وعلى الفار ويفان روبيرت ويساعده يعقوب محمد.