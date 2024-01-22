أمم أفريقيا: غينيا الاستوائية تبلغ ثمن النهائي بفوز مدوِّ على ساحل العاج المضيفة

الرياص - اسماء السيد - أبيدجان: بلغت غينيا الاستوائية ثمن نهائي كأس الامم الافريقية في كرة القدم بفوزها المدوي على ساحل العاج المضيفة برباعية نظيفة الإثنين في أبيدجان، في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى ورافقتها نيجيريا من مركز الوصافة.

وهو الفوز الثاني تواليا لغينيا الاستوائية مقابل تعادل واحد فضمنت صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق الاهداف امام نيجيريا التي لحقت بها بفضل فوزها على غينيا بيساو 1 0، فيما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بخسارة ثانية تواليا وباتت حظوظها في اللحاق بركب المتأهلين ضئيلة وتتوقف على أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

وفجّرت غينيا الإستوائية واحدة من أكبر مفاجآت النسخة الحالية بعد فوزها الصاعق على المضيفة في ملعب الحسن واتارا في العاصمة.

وسجّل أهدافها إميليو نسوي (42 و75) منفرداً في صدارة ترتيب الهدافين (5 اهداف) وبابلو غانيت (73) ويانيك بويلا (88).

وفي مباراة أقيمت في الوقت عينه على ملعب فيليكس أوفويت بوانيي في أبيدجان أيضاً، بلغت نيجيريا، حاملة اللقب ثلاث مرات، ثمن النهائي بفوزها على غينيا بيساو المتواضعة 1 0، لكنّها فقدت صدارة المجموعة لحساب غينيا الاستوائية التي أرغمتها على التعادل 1 1 في الجولة الاولى.

وسجّل مدافع غينيا بيساو أوبا سانغانتي خطأ في مرماه (36) هدف نيجيريا، في مباراة شهد شوطها الثاني ندية كبيرة وإلغاء ثلاثة أهداف بداعي التسلل (اثنان لنيجيريا وواحد لغينيا بيساو).

وأجرى مدرب نيجيريا البرتغالي جوزيه بيسيرو أربع تغييرات على تشكيلته التي قهرت المضيفة ساحل العاج 1 0، فأشرك المدافعين كينيث أوميروو (قاسم باشا التركي)، برايت أوساي سامويل (فنربهتشه التركي)، لاعب الوسط جو أريبو (ساوثمبتون الإنكليزي) والمهاجم موزيس سايمون (نانت الفرنسي).

بدوره، أجرى المدرب باكيرو كانديه 10 تغييرات على تشكيلته التي خسرت أمام غينيا الاستوائية 2 4 في الجولة الثانية، إذ أبقى فقط على لاعب وسط غازي عنتاب التركي جانيو بيكل.

وبدأ لاعبو "النسور الممتازة" المباراة بضغط كبير، حتى أنّهم سدّدوا ثلاث مرات بحلول الدقيقة الثانية أبرزها أرضية لأفضل لاعب في إفريقيا فيكتور أوسيمهن مرت جوار القائم الأيمن (2).

وتواصلت الهجمات النيجيرية بلا خطورة، فيما نصب لاعبو غينيا مصيدة التسلل التي وقع فيها مهاجمو نيجيريا ثلاث مرات خلال اول ثلث ساعة.

وجاء أول رد قوي من غينيا بيساو حين استلم فامانا كيزيرا كرة على الرواق الأيسر، فمر نحو الصندوق وأطلق قذيفة علت مرمى ستانلي نوابيلي (12).

ومرّ جناح ميلان الإيطالي صامويل تشوكويزي ببراعة على الرواق الأيمن وممر كرة الى أوسيمهن داخل المنطقة فهيأها للمنطلق أريبو، لكنّ الدفاع المتكتل أعاق تسديدته القوية (21).

وعاد تشوكويزي واخترق من منطقته المفضلة فاصطدمت عرضيته بيد مدافع غينيا بيساو، لكنّ الحكمة المغربية بشرى كربوبي أمرت بمواصلة اللعب وسط اعتراض من لاعبي نيجيريا (28).