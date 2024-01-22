الدقيقة 75 .. التعادل الايجابي مستمر بين مصر وكاب فيردي ..وسيطرة للفراعنة

ياسر رشاد - القاهرة - لا يزال التعادل الإيجابي بهدف لهدف مستمر بين مصر وكاب فيردي بعد مرور 75 دقيقة من عمر مباراة الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار.

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وشهد بداية الشوط الثاني تسجيل هدف التعادل للفراعنة بعد عرضية من أحمد حجازي قابلها محمود حسن تريزيجيه بتسديدة صاروخية سكنت شباك كاب فيردي في الدقيقة 50 .

ثم واصل منتخب مصر هجماته وكاد تريزيجيه من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج المعلب.

واستمر الضغط من جانب لاعبو منتخب مصر وأهدر تريزيجيه للمرة الثانية فرصة هدف محقق بعد تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها.



وكان منتخب كاب فيردي تقدم بالهدف الأول عن طريق جيسلون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالاتي..

في مركز حراسة المرمي : محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم منعم - أحمد حجازي - محمد هاني .

في خط الوسط : حمدي فتحي - مروان عطية - امام عاشور

عمر مرموش - أحمد سيد زيزو .

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

