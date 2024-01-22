أرسنال يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن ديكلان رايس لاعب خط وسط أرسنال، يقترب من لحاق مواجهة فريقه أمام نوتنجهام فورست الأسبوع المقبل، في الدوري الإنجليزي.

وكان النجم الدولي الإنجليزي قد غادر الملعب في الدقيقة 73 من فوز أرسنال ضد كريستال بالاس يوم السبت حيث يشكو من مشكلة في أوتار الركبة.

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وتشير المؤشرات الأولية إلى أن ديكلان رايس كان يعاني من شد عضلي وهناك الآن ثقة متزايدة في أن لاعب خط الوسط لم يعاني من أي ضرر.

ومن المتوقع أن يكون ديكلان رايس نجم خط وسط أرسنال المنضم من صفوف وست هام الصيف الماضي جاهزاً لزيارة ملعب سيتي جراوند.

وهناك مزيد من الأنباء الإيجابية على صعيد الإصابات وسط تفاؤل بإمكانية عودة جورين تيمبر الغائب لفترة طويلة للتدريبات الكاملة الشهر المقبل.

وكان النجم الدولي الهولندي قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال الفوز ضد نوتنغهام فورست.

ويتقدم تيمبر بشكل جيد في إصابته ويمكنه العودة للتدريبات الرئيسية لفريقه بحلول نهاية فبراير بشرط عدم حدوث أي انتكاسات.