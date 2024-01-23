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تعرف على موعد مباراة فلسطين ضد هونج كونج في كأس الأمم الآسيوية

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محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد منتخب فلسطين لملاقاة نظيره منتخب هونج كونج غداً، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم آسيا 2024 بقطر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب " عبد الله بن خليفة " بقطر.

ويبحث المنتخب الفلسطيني خلال هذه المواجهة، إلى تحقيق فوزه الأول بالبطولة، بعدما تلقى الهزيمة في لقاء الجولة الأولى من منتخب إيران، ثم التعادل في لقاء الجولة الثانية أمام منتخب الإمارات.

وتذاع مباريات البطولة عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، وقناة "SSC" ، وقناة " AlKass EXTRA ONE HD"، بالإضافة إلى قنوات "Abu Dhabi Asia 1".

ويدخل منتخب "الفدائي" المباراة، وهو يتواجد في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة حصدها من مباراتين، بينما يتواجد منتخب هونج كونج في المركز الرابع بالمجموعة دون أي رصيد من النقاط.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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