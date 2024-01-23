أمم إفريقيا.. موعد مباراة الجزائر وموريتانيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب الجزائر لخوض مواجهة صعبى ومصيرية أمام نظيره الموريتاني، اليوم الثلاثاء، على أرضية استاد السلام، ضمن منافسات مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب الجزائر قد استهل مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا أمام أنجولا بالتعادل 1-1، ثم تعادل جديد أمام بوركينا فاسو بنتيجة 2-2.

موعد مباراة الجزائر وموريتانيا

تنطلق مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر، العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة..

تُذاع مباراة الجزائر وموريتانيا عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 2 Max ويتولى مهمة التعليق على المباراة محمد بركات.