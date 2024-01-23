اليوم.. الكاميرون في مواجهة مصيرية أمام جاميبيا في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوص منتخب الكاميرون مواجهة مصيرية وصعبة اليوم الثلاثاء أمام جامبيا، على ملعب استاد السلام (بواكي)، وذلك لحساب المجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ويدخل منتخب الكاميرون مباراته باحثًا عن الفوز من أجل المنافسة حتى الرمق الأخير على بطاقة الصعود، إذ يملك نقطة واحدة في المركز الثالث.

وينتظر منتخب الكاميرون تعثر غينيا صاحب الـ4 نقاط أمام السنغال بهزيمة من أجل الفوز ببطاقة الصعود لدور الـ16.

في المقابل يتذيل منتخب جامبيا ترتيب المجموعة بدون نقاط بعد أن نال خسارته في مباراتي الجولة الأولى والثانية أمام غينيا والسنغال.

موعد مباراة الكاميرون وجامبيا

تنطلق مباراة الكاميرون وجامبيا مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر فضائية beIN Sports HD 2 Max.