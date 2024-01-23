اليوم.. منتخب كرة اليد يواجه أنجولا فى ربع نهائى أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة صعبة أمام أنجولا، مساء اليوم الثلاثاء، فى ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة، خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

يبحث منتخب اليد عن تحقيق الفوز الرابع على التوالى، بعد تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات، فى ظل الفوز على غينيا بنتيجة 33/ 15 بأولى مواجهاته، ثم الفوز على الكونغو برازافيل 34/ 19، وأخيرًا على الكاميرون بنتيجة 35/ 16، ليتأهل متصدرًا المجموعة الثانية.

وصعد إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد كل من "مصر وأنجولا، والرأس الأخضر أمام المغرب والجزائر أمام الكونغو الديمقراطية وتونس مع غينيا".

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، التي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ويستهدف منتخب مصر التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل الفوز برصيد 8 ألقاب، أعوام 1991، 1992، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020، 2022، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا، ولم تشارك مصر فى أول نسختين.

