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منتخب فلسطين يبحث عن الأمل الأخير أمام هونج كونج في كأس آسيا

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ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب فلسطين مواجهة صعبة ومصيرية، اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس آسيا وذلك عند مواجهة هونج كونج.

الأمل الأخير هو شعار منتخب فلسطين أمام هونج كونج حيث يبحث عن بطاقة التأهل للدور التالي حال فوزه كأفضل منتخبات في المركز الثالث.

وتلقى منتخب فلسطين هزيمة ثقيلة أمام إيران في الجولة الأولى بنتيجة 4-1، ثم تعادل أمام الإمارات بهدف.

موعد مباراة فلسطين وهونج كونج

تبدأ أحداث مباراة فلسطين وهونج كونج اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، 6 بتوقيت ، وتذاع مباراة فلسطين وهونج كونج على قنوات "beIN ASIAN CUP 2 وAlkass EXTRA One HD وSSC EXRTA HD 1".

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس آسيا 2023، في الفترة من 12 يناير وحتى 10 من شهر فبراير المقبل.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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