جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين، حيث تقام عدة مواجهات على مستوى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

السنغال ضد غينيا ..

يستعد منتخب السنغال لخوض مواجهة مهمة و قوية ضد غينيا والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب شارليس كونان باني، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي Bein AFCON 1 و beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق الرياضي جواد بدة.

الكاميرون ضد غامبيا ..

في مواجهة مصيرية يخوض منتخب الكاميرون مباراة قوية ضد غامبيا مساء اليوم على ملعب السلام في كوت ديفوار من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من أمم أفريقيا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 2 Max بصوت المعلق محمد مبروكي.

الجزائر ضد موريتانيا ..

يخوض منتخب الجزائر مواجهة مصيرية ضد موريتانيا اليوم على ملعب السلام رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

المباراة ستقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق محمد بركات.

أنجولا ضد بوركينا فاسو ..

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى ملعب شارليس كونان باني في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة من أجل متابعة المباراة المصيرية المرتقبة بين أنجولا و بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم أفريقيا.

المباراة ستذاع عبر قناتي beIN Sports HD 2 Max و Bein AFCON 2 بصوت المعلق الرياضي عادل خلو.