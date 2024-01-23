أفضلية تاريخية للمنتخب السعودي قبل مواجهة تايلاند في كأس أسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب السعودية لمواجهة تايلاند، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أسيا.

وتقام مباراة السعودية وتايلاند مساء يوم الخميس المقبل في تمام السادسة مساءً على ملعب ستاد خليفة الدولي.

ويبحث منتخب السعودي عن صدارة ترتيب المجموعة خلال منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بمسابقة أمم أسيا، حيث فاز في الجولتين الماضيتين على قيزغيزستان وعمان في الجولتين الماضيتين.

أفضلية تاريخية..

التقى منتخب السعودية مع تايلاند، في 16 مباراة من قبل، في كافة المسابقات خلال الفترة الماضية.وحقق الأخضر الانتصار في 14 مباراة، وخسر أمام تايلاند مباراة وحيدة، بينما تعادل المنتخبين في مباراة وحيدة، سجل الأخضر 92 مباراة، واستقبل 9 أهداف.

ويتربع المنتخب الوطني على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، من انتصار أمام قيزغيزستان وعمان، بينما يحتل تايلاند المركز الثاني برصيد 4 نقاط، جمعها من انتصار وحيد وتعادل أمام عمان.