إجازة رسمية ومليون دولار بعد تأهل غينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تعيش غينيا الاستوائية حالة فرحة عارمة بعد التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا بعد تصدر ترتيب المجموعة الأولى.

وفجر منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة كبيرة بعد اكتساحه كوت ديفوار مستضيفة البطولة برباعية نظيفة.

قرر رئيس دولة غينيا الإستوائية، منح لاعبي المنتخب، مكافأة كبيرة، بعد الفوز الكبير الذى حققه على نظيره منتخب كوت ديفوار، برباعية نظيفة.

وأكد التليفزيون الرسمي لدولة غينيا الإستوائية، منح الرئيس تيودورو أوبيانج نجويما، مكافأة إجمالية قدرها مليون يورو للاعبين بالإضافة إلى الجهاز الفني بعد فوزهم التاريخي 4-0 على كوت ديفوار، بجانب قرر أن يوم الثلاثاء أجازة مدفوعة الأجر للبلاد بأكملها.

وجاء تأهل غينيا الاستوائية بعد تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وحل المنتخب النيجيري في الوصافة بفارق نقطة، ليتأهلا سويا إلى دور الـ 16 من البطولة، بينما ينتظر منتخب كوت ديفوار، فرصة التأهل كأفضل ثوالث.

ويواجه منتخب غينيا الإستوائية، فى دور ثمن النهائي صاحب المركز الثالث في المجموعتين الثالثة أوالرابعة.