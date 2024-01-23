الخطيب يستقبل المدير العام للتنمية السياحية بعجمان ويهديه درع وعلم الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء، سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان والوفد المرافق له، الذي حرص على زيارة مقر بعثة النادي الأهلي بعجمان.

ووجه الكابتن الخطيب الشكر لمدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان والوفد المرافق له على زيارته لمقر بعثة الفريق وحرصه على الترحيب بالنادي الأهلي في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وفي ختام الزيارة حرص الكابتن محمود الخطيب على إهداء سعادة محمود خليل الهاشمي المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان درع وعلم الأهلي، والذي بدوره أهدى للكابتن الخطيب درع التنمية السياحية.

ويتواجد الكابتن محمود الخطيب بمعسكر الفريق للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني وسير المعسكر وذلك بعد أيام قليلة من استلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضي.‏

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