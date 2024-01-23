ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة سوريا والهند بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا

مشاهدة مباراة سوريا والهند بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا، ويلتقي المنتخب السوري نظيره الهندي، في ختام مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأسيوية التي تستضيفها قطر، واللقاء يشهد رغبتين متباينتين تتمثلان في بحث المنتخب السوري عن تحقيق الفوز للتمسك بآمال عبوره إلي المراحل الإقصائية، بعد تعادله سلبيا مع أوزبكستان وخسارته بهدف دون رد أمام أستراليا في الجولتين الماضيتين.

وفي المقابل فإن الهنود يأملون في تحقيق فوز للذكري بعد أن تلقوا خسارتين مؤلمتين في الجولتين الماضيتين أمام أستراليا بثلاثة أهداف دون رد واوزبكستان بهدفين مقابل لاشيء، وبالتالي فإن ترك ذكري طيبة يعتبر طموحا هنديا.

من المنتظر أن يعتمد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب السوري، علي قوته الضاربة ضمن التشكيل الأساسي، من أجل تحقيق الفوز استغلالا لحالة الانهيار في الدفاع الهندي، بعد أن تلقت شباك منتخب بلاد العجائب خمسة أهداف في مباراتين بشكل يعكس تراجع الحالة الفنية والبدنية في الدفاع الهندي وفي حراسة مرماه، وبالتالي فإن التشكيل السوري من المنتظر أن يضم أحمد مدنية في حراسة المرمى، وأمامه أيهم أوسو و ثائر كروما و مؤيد العجان وعبد الرحمن ويس في خط الدفاع وإيزاكيل العم و خليل إلياس عمار رمضان محمود الأسود إبراهيم هيسار في متوسط الميدان الدفاعي والهجومي و بابلو الصباغ رأس الحربة.

موعد مباراة سوريا ضد الهند في كأس أسيا2023

تنطلق مباراة منتخب سوريا والهند القادمة اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 في منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة سوريا والهند بث مباشر

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة الثانية والنصف مساءً بتوقيت سوريا وقطر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد الهند في كأس أسيا 2023

تذاع مباراة منتخب سوريا ضد منتخب الهند في منافسات بطولة كأس آسيا قطر 2023 عبر القنوات التاليه.

balN ASIAN CUP 1، بصوت المعلق الرياضي الشهير احمد البلوشي.

SSC Sport بصوت المعلق الرياضي محمد قيس.

قناة الرابعة بصوت المعلق الرياضي سليمان الشريف.

منتخب سوريا يدخل المباراة تحت شعار «لا بديل عن الفوز»، من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأسيوية، حيث يحتل «النسور القاسيون» المركز الثالث من المجموعة الثانية من كأس آسيا برصيد نقطة وحيدة، بينما تأكد توديع منتخب الهند للبطولة، لذا يدخل المباراة كتحصيل حاصل. ويتواجد منتخب سوريا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أستراليا، وأوزبكستان، والهند.