جمال بلماضي يرفع راية التحدي قبل مباراة موريتانيا بأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب الجزائر لمواجهة نظيره الموريتاني اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا.

وجمعت كتيبة "محاربو الصحراء"، نقطتين من أول مباراتين في دور المجموعات لبطولة، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعد التعادل أمام أنجولا وبوركينا فاسو.

ورفع مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، راية التحدي قبل مباراة المصيرية، من أجل العبور إلى الدور الـ 16 من البطولة.

في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة موريتانيا، صرح بلماضي قائلاً: "حالياً، المنتخب الجزائري في وضع أفضل من النسخة السابقة لكأس الأمم، نحن الآن لدينا نقطتين بعد مرور جولتين، ولكن في نسخة 2022، كانت لدينا نقطة الوحيدة فقط".

وواصل: "نحن في نفس الوضع الذي يواجهه منتخب كوت ديفوار الذي يستضيف البطولة، حيث لم يتم حسم تأهل 20 فريقًا من بين الـ24 المشاركة".

وأضاف: "نحن مضغوطون، ونحن نستعد للمشاركة في مباراة حاسمة بعد وقت قصير من الاستعداد منذ المباراة السابقة أمام بوركينا فاسو".

جمال بلماضي

وأكمل: "سيكون غير مقبول تكرار أخطاء مواجهة بوركينا فاسو الماضية مجددا، غياب بن ناصر وبن سبعيني مقلق، لكننا نملك لاعبين قادرين على تعويضهم".

وقال: "على الرغم من عدم وجود محرز في مستوى المعروف، إلا أنه يستطيع ترجح كفة المنتخب في المواجهات الصعبة والحاسمة".

وتابع: "منذ أن أصبحت مدربًا للمنتخب، تعرضنا فقط لـ 5 هزائم خلال 6 سنوات، لدينا الحافز النفسي للعودة في النتيجة وهذا لا يفاجئني، أنا أعرف لاعبي فريقي جيدًا".

واستمر: "نحن بحاجة إلى التركيز فقط على اللعبة، عندما تحدث قرارات حكم تؤثر على مجرى المباراة يجب أن نتناقش فيها".

وأتم: "استقبلنا 3 أهداف في هذه البطولة تمت مراجعتها بواسطة تقنية الفيديو، لا يمكننا لوم لنا أن نلوم الحكام على ذلك".

موعد مباراة الجزائر وموريتانيا

سيلتقي منتخب الجزائر بمنتخب موريتانيا اليوم الثلاثاء في تمام الـ 10 مساءً، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، ضمن المجموعة الرابعة.

منتخب الجزائر

ترتيب منتخب الجزائر

ويتواجد المنتخب الجزائري في المركز الثالث في المجموعة الرابعة في بطولة "كأس الأمم الإفريقية 2023"، حيث حصد نقطتين من تعادلين إيجابين ضد منتخبي أنجولا 1/1 وبوركينا فاسو 2/2.

في حين يتقاسم منتخبي أنجولا وبوركينا فاسو الصدارة في مجموعتهما برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويحتل منتخب موريتانيا المركز الأخير بلا أي نقاط.