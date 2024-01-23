ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت .. مشاهدة مباراة سوريا والهند اليوم بث مباشر في كأس آسيا

يلا شوت .. مشاهدة مباراة سوريا والهند اليوم بث مباشر في كأس آسيا ، وتتجه الأنظار اليوم الثلاثاء 23 كانون الثاني، صوب استاد البيت بنادي الخور في قطر، حيث سيلتقي "منتخب سوريا" الممثل للنظام مع منتخب الهند في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2023.

وعين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكم الساحة الدولي التايلندي "سيفاكورن بو" لإدارة المباراة، ومن المقرر أن يطلق التايلندي صفارة بداية المواجهة بين "المنتخب السوري" والهندي، في تمام الساعة 2.30 بتوقيت دمشق.

ويدخل "المنتخب السوري" المباراة ولا بديل له غير الفوز في حال أراد التأهل للدور الثاني من البطولة، حيث تعادل مع منتخب أوزبكستان في افتتاحية مبارياته في البطولة سلبياً من دون أهداف، وخسر من المنتخب الأسترالي بهدف دون رد في الجولة الثانية.

ويتصدر منتخب أستراليا قمة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، وقد ضمن تأهله للدور الثاني، بينما يحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني برصيد أربع نقاط، في حين يوجد "منتخب سوريا" في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يقبع المنتخب الهندي في قاع الترتيب بلا نقاط.

ويحتاج "المنتخب السوري" إلى الفوز بنتيجة كبيرة على منتخب الهند لضمان تأهله إلى الدور الثاني، ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث، على أقل تقدير وذلك في حال سارت نتائج مباريات المجموعات الأخرى في مصلحته، في حين قد يتأهل كثاني المجموعة في حال خسرت أوزبكستان مع أستراليا بنتيجة ثقيلة.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والهند في كأس آسيا 2024

تذاع مباريات كأس آسيا 2024 على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، والرابعة العراقية في العراق، وأبوظبي الرياضية الآسيوية في الإمارات وعلى قناة بي إن سبورت في بقية بقاع الوطن العربي الكبير.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة سوريا والهند بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة سوريا والهند بث مباشر

وستكون القناة الناقلة لمباراة سوريا والهند على الشبكة القطرية هي "beIN ASIAN CUP 1"، وعلى المجموعة السعودية ستتابعها على "SSC1 HD"، وعلى المجموعة الإماراتية عبر "Abu Dhabi Sports Asia 1".

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة سوريا والهند في كأس أسيا 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة سوريا والهند من خلال الاشتراك في تطبيق TOD الخاص بقناة بي إن، وخدمة شاهد VIP الناقلة للقنوات السعودية، أو STARZPLAY الناقلة لقنوات أبوظبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة سوريا والهند في كأس آسيا 2024

قناة الرابعة العراقية متاحة فقط عبر نايل سات، وقناة SSC1 HD يمكنك مشاهدتها حصرًا من خلال عرب سات، في حين يمكنك متابعة قناة beIN Asian Cup على قمري نايل سات وسهيل سات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة سوريا والهند

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

موعد مباراة سوريا والهند في كأس آسيا 2024

موعد مباراة سوريا والهند هو الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، على ملعب البيت في ختام دور المجموعات من كأس آسيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت سوريا والسعودية وقطر.