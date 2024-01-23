محمد الشناوي يعود إلى الاهلي بعد إصابته مع منتخب مصر.. الحقيقة كاملة

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن مصير عودة الدولي محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر إلى النادي الاهلي بعد إصابته مع الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتعرض محمد الشناوي لإصابة قوية على مستوى الكتف بعد مشاركته في لقاء منتخب مصر أمام منافسه كاب فيردي مساء أمس الأثنين ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وافادت التقارير أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي تواصل مع محمد الشناوي للاطمئنان على سلامته بعد إصابته مع المنتخب الوطني أمام غانا.

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ولم يتطرق مسؤولي الاهلي مع المنتخب الوطني نحو عودة محمد الشناوي إلى القاهرة، بسبب انتظار نتائج الأشعة التي سيخضع لها الحارس في الساعات الجارية، لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه.

وحسم المنتخب الوطني التأهل لدور الـ16 بعد التعادل أمام الرأس الأخضر بهدفين لمثلهما في لقاء الجولة الأخيرة من مسابقة ” الكان 2023″.