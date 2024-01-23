كمبيوتر أوبتا للإحصائيات يتوقع نتيجة أنجولا وبوركينافاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اليوم الثلاثاء، منتخب بوركينا فاسو مع نظيره أنجولا في الجولة الختامية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة بوركينا فاسو مع أنجولا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة.

وتعادل منتخب بوركينا فاسو مع الجزائر في المباراة الماضية بهدفين لكل فريق، بينما حقق منتخب أنجولا الفوز في الجولة الماضية على موريتانيا 2/3.

توقع نتيجة أنجولا وبوركينافاسو

ويحتل منتخب أنجولا صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربعة نقاط، بينما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بنفس الرصيد أربعة نقاط، ويليه المنتخب الجزائري بنقطتين ، وأخيرا موريتانيا دون نقاط.

ووفقاً لتوقعات الكمبيوتر العملاق Opta، تتمتع بوركينا فاسو بفرصة الفوز في هذه المباراة بنسبة 43.4%، مقارنة بنسبة 23.8% لأنجولا.

ويحتاج منتخب بوركينا فاسو لتحقيق الفوز من أجل رفع رصيده إلى 7 نقاط والتأهل مباشرة للدور التالي، ونفس الأمر لمنتخب أنجولا لتجنب للدخول في الحسابات.