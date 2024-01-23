تعرف على موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن منتخب مصر من التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر بهدفين لكل منتخب في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، في ختام دور المجموعات للبطولة القارية.

وحجز المنتخب الوطني مقعده في الدور التالي من البطولة في وصافة المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، مستغلا تعادل غانا مع موزمبيق في نفس المجموعة ورفع كل منهما رصيده إلى نقطتين.

وسيواجه منتخب مصر صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة، التي تضم كل من: المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا في دور ال16.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة بدور الـ 16، يوم الأحد المقبل 28 يناير.

ويتصدر المجموعة السادسة قبل الجولة الأخيرة المنتخب المغربي برصيد 4 نقاط، ويليه منتخب الكونغو الديمقراطية برصيد نقطتين، وفي المركز الثالث منتخب زامبيا بنفس الرصيد ويتذيل المجموعة منتخب تنزانيا برصيد نقطة واحدة.