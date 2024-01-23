اليوم.. الأهلي يواجه الأخدود السعودي وديا في الإمارات.. موعد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض الأهلي معسكرًا إعداديًا في دولة الإمارات استعداد لعودة منافسات الدوري المصري عقب نهاية مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلعب الأهلي عصر اليوم الثلاثاء مباراة ودية أمام فريق الأخدود السعودي.

ومن المقرر أن تكون الودية الثانية للأهلي خلال معسكر الإمارات مع نادي حتا الإماراتي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، على ملعب نادي حتا.

ويدخل الأهلي مواجهة الأخدود للجاهزية الفنية قبل العودة لمنافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا ومباريات الدوري المصري، فيما يلعب الأخدود هذه المباراة للاستعداد للمباريات المقبلة في الدوري السعودي.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والأخدود السعودي في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

من المتوقع أن تقوم شبكة قنوات أبوظبي الرياضية ببث مباراة الأهلي والأخدود الودية.

وفي حالة ثبت ذلك، سوف يتم بث المباراة عبر قناة AD SPORTS 1 HD.

ويمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والأخدود فقط من خلال الموقع الرسمي لقنوات أبوظبي الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود

قنوات أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود يمكنك متابعتها عبر القمرين نايل سات وعرب سات، عبر الترددات التالية.

تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات:

التردد : 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبوظبي الرياضية على عرب سات:

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.