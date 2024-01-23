قد يحتاج إلى تدخل جراحي.. الفحوصات الأولية تكشف طبيعة إصابة الشناوي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الفحوصات الأولية، عن طبيعة إصابة حارس مرمى المنتخب محمد الشناوي والتي كان قد تعرض لها في مواجهة الرأس الأخضر بالجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا 2023.

ووفقاً للفحوصات الأولية فأن محمد الشناوي اشتكى من آلام قوية في الكتف خلال مباراة الأمس ليُغادر ملعب المباراة وتؤكد الفحوصات الأولية إصابة الحارس الدولي بخلع في الكتف وقد يحتاج إلى تدخل جراحي بنسبة كبيرة.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 بعد تعادل مثير أمام الرأس الأخضر بنتيجة 2-2، في ظل تعادل غانا وموزمبيق بنفس النتيجة، مساء أمس الإثنين.