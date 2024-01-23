ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج يلا شوت في كأس أسيا ، ويدخل منتخب فلسطين مباراة اليوم والتي تقام على أرض استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل بكل قوة حيث يسعى لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الـ 16 في كأس آسيا عن المجموعة الثالثة.

ويحتل منتخب إيران قبل مباراة الليلة قمة ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس آسيا فيما يتواجد منتخب الإمارات في الوصافة برصيد 4 نقاط بينما يتواجد منتخب فلسطين في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة وهونج كونج في المركز الأخير بدون أي نقاط.

وحسم التعادل الإيجابي د مباراة منتخب فلسطين أمام الإمارات بنتيجة 1 / 1، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب الجنوب، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023، المقامة حاليًا في قطر.

مشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج في كأس آسيا

وتعرض المنتخب الفلسطيني للهزيمة في مباراته الأولى أمام إيران بنتيجة 4-1 ،

تشكيل فلسطين المتوقع ضد هونج كونج

حراسة المرمى: رامي حمادة.

في خط الدفاع: مصعب البطاط، ميلاد نيرمانيني، ياسر حماد، كاميلو سالدانا.

خط الوسط : تامر صيام، عدي خروب، محمد باسم رشيد.

الهجوم: محمود أبو وردة، زيد فنتر، شهاب فنتر.

مشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج بث مباشر

ويمكنكم متابعة أحداث مباراة منتخب فلسطين لمواجهة نظيره منتخب هونج كونج اليوم الثلاثاء 23 يناير الحالي في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 عبر شبكة قنوات beIN Asian Cup الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أسيا بشمال إفريقيا والشرق الأوسط .

اضغط هنا لمشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج بث مباشر

ويمكن متابعة مبارايات بطولة كأس آسيا داخل المملكة العربية السعودية عبر شبكة قنوات “SSC Sport” كما سيتم نقل أحداث المباراة عبر القناة الرابعة العراقية .

مشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج في كأس آسيا 2023

يحتل منتخب إيران المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس آسيا برصيد 6 نقاط. حقق منتخب إيران فوزًا في الجولة الأولى على منتخب فلسطين بنتيجة 4-1، وتمكن من الانتصار في الجولة الثانية على منتخب هونج كونج بهدف دون رد.

يحتل منتخب الإمارات المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب هونج كونج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. وفي الجولة الثانية، تعادل منتخب الإمارات مع منتخب فلسطين بهدف لكل فريق.

منتخب فلسطين يحتل المركز الثالث بنقطة واحدة، حيث تعادل في الجولة الأولى مع منتخب الإمارات، وخسر في الجولة الثانية أمام منتخب إيران بنتيجة 1-4.

من جهة أخرى، يأتي منتخب هونج كونج في المركز الرابع بدون نقاط بعد خسارتين، الأولى أمام منتخب الإمارات والثانية أمام منتخب إيران.

هذا هو ترتيب المجموعة الثالثة حتى الآن في كأس آسيا، ومن المتوقع أن تستمر المنافسات بشدة حتى الجولات النهائية لتحديد الفرق المتأهلة للمراحل الإقصائية.