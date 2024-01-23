ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الإمارات وإيران في كأس أمم آسيا

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الإمارات وإيران في كأس أمم آسيا ، وتقام اليوم، الثلاثاء، 4 مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة كأس آسيا 2023، وتتنافس العديد من المنتخبات العربية على بطاقة التأهل لدور الستة عشر.

سوريا تواجه الهند فى كأس آسيا 2023

يلتقى منتخب سوريا مع نظيره الهندى، فى الواحدة والنصف ظهر اليوم الثلاثاء، باستاد البيت، وفى نفس التوقيت يواجه منتخب أستراليا نظيره أوزبكستان باستاد الجنوب، فى الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس آسيا 2023.

وضمن منتخب أستراليا التأهل لدور الـ 16، واعتلى صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط فيما يحل منتخب سوريا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة خلف أوزبكستان صاحبة المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل منتخب الهند الترتيب بلا رصيد من النقاط.وحقق منتخب أستراليا فوزًا صعبًا من أنياب نظيره سوريا بنتيجة 1-0، خلال فعاليات المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الخميس، علي ملعب جاسم بن حمد، في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة 2 من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر فى نسختها الثامنة عشر.

الإمارات تصطدم بمواجهة إيران

يخوض منتخب الإمارات مواجهة صعبة أمام نظيره الإيرانى، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد المدينة التعليمية، فى الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا 2023، في حين تتقابل فلسطين مع هونج كونج فى نفس التوقيت.

ويتصدر منتخب إيران المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل الى دور الـ16 من عمر بطولة كأس أسيا 2023،ـ فيما يأتى منتخب الإمارات، فى الوصافة برصيد 4 نقاط، بينما حصد منتخب فلسطين النقطة الأولى فى المركز الثالث، ويتذيل هونج كونج الترتيب بدون أى رصيد من النقاط.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الإمارات وإيران بث مباشر

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على مواجهة فلسطين مع نظيره الإماراتي، والتى جمعتهما مساء الخميس، على استاد "الجنوب"، في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

حقق منتخب الإمارات فوزا كبيرا على هونج كونج بنتيجة 3-1، فى مستهل مشواره فى دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2023 باستاد خليفة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

كسر عقدة إيران

ويتطلع المنتخب الإماراتي إلى كسر عقدة مبارياته مع نظيره الإيراني بعد أن فشل سابقًا في تحقيق أي فوز عليه في مباراة رسمية، حيث خسر في 10 مباريات وتعادل في 3، علمًا بأنه سيخوض المباراة بغياب المدافع خليفة الحمادي الموقوف، والمهاجم سلطان عادل بسبب الإصابة.

من جهته، قال لاعب منتخب الإمارات عبد الله رمضان: "هي مباراة ضد منتخب كبير مرشح للبطولة. بكل ثقة نحاول الخروج بنتيجة إيجابية، لنضمن تأهلنا لدور الـ16. المنتخب الإيراني لديه لاعبون كثيرون مميزون، معظمهم يلعبون في أوروبا. نحن نتابعهم طبعًا. وإن شاء الله إذا استعددنا أفضل استعداد، نستطيع المواجهة، وإن شاء الله نكون جاهزين".

وفازت إيران في المباراة الأولى على فلسطين برباعية مقابل هدف، وفي الثانية على هونغ كونغ بهدف نظيف، في وقت فازت الإمارات في المباراة الافتتاحية على هونغ كونغ بثلاثية مقابل هدف، وتعادلت مع فلسطين بهدف لمثله.