ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج بث مباشر يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا، ويخوض منتخب فلسطين، اليوم الثلاثاء، مواجهة حاسمة ضد نظيره منتخب هونج كونج في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا.

موعد مباراة فلسطين ضد هونج كونج في كأس آسيا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة لقاء فلسطين ضد هونج كونج في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

يدخل منتخب فلسطين مباراة اليوم والتي تقام على أرض استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل بكل قوة حيث يسعى لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الـ 16 في كأس آسيا عن المجموعة الثالثة.

ويحتل منتخب إيران قبل مباراة الليلة قمة ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس آسيا فيما يتواجد منتخب الإمارات في الوصافة برصيد 4 نقاط بينما يتواجد منتخب فلسطين في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة وهونج كونج في المركز الأخير بدون أي نقاط.

وحسم التعادل الإيجابي د مباراة منتخب فلسطين أمام الإمارات بنتيجة 1 / 1، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب الجنوب، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023، المقامة حاليًا في قطر.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج بث مباشر

وتعرض المنتخب الفلسطيني للهزيمة في مباراته الأولى أمام إيران بنتيجة 4-1 ،

ويدخل منتخب فلسطين مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز" أملأ في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وخسر منتخب فلسطين أمام إيران بأربعة أهداف مقابل هدف في أفتتاح مشواره بكأس آسيا، بينما تعادل مع الإمارات بهدف لمثله في الجولة الثانية.

وقال تامر صيام، لاعب منتخب فلسطين، خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة المرتقبة: "أتمنى أن يكون الفوز حلفينا أمام منتخب هونج والتأهل لثمن نهائي البطولة، وتحقيق إنجاز تاريخي لكرة القدم الفلسطينية".

وأضاف: "أشكر كل الجماهير التي تدعمنا بكل قوة منذ أول مباراة، وأعتقد أن التفاعل الكبير والدعم الذي نتلقاه يسعدنا كثيراً ويدفعنا لتحقيق الأفضل".

وتابع: "قدمنا مستوى جيد أمام الامارات في الجولة الماضية ولكن لم يحالفنا الحظ في تحقيق الانتصار ، والآن نحن نركز على لقاء هونج كونج للتأهل للدور القادم".

على الجانب الآخر، تبدو حظوظ هونج كونج ضعيفة بعد الخسارة أول مباراتين أمام الإمارات وإيران.

ترتيب المجموعة الثالثة:

1- إيران - 6 نقاط (تأهل رسميا)

2- الإمارات - 4 نقاط

3- فلسطين - نقطة

4- هونج كونج - نقطة

