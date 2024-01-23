ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الإمارات وإيران بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا

مشاهدة مباراة الإمارات وإيران بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا ، ويرغب المنتخب الإماراتي في حسم تأهله الوشيك إلى ثمن نهائي مسابقة كأس آسيا 2023، حين يلتقي إيران في قمة المجموعة الثالثة.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز على هونغ كونغ وتعادل مع فلسطين، فيما تتصدر إيران قمة المجموعة بست نقاط من انتصارين.

ويسعى "الأبيض" للخروج من مباراة قمة المجموعة بنتيجة إيجابية أقلها التعادل وحصد بنقطة تحافظ له على المركز الثاني.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وإيران في كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الحقوق الحصرية، لبث مسابقة كأس آسيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شاشات التلفزيون، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.

ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا متابعة مباراة الإمارات وإيران عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

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وفي السعودية، ستكون المتابعة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في دولة الإمارات من خلال قناة أبوظبي الآسيوية، فيما ستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث في العراق.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الإمارات وإيران في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة الإمارات وإيران في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

من هو معلق مباراة الإمارات وإيران في كأس آسيا 2023؟

يتولى التعليق على مباراة الإمارات وإيران كأس آسيا في قناة بي إن آسيا، المعلق عصام الشوالي.

بينما يقود التعليق عبر شبكة القنوات السعودية المعلق فارس عوض.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وإيران في كأس آسيا 2023

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة SSC1 HD

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

موعد مباراة الإمارات وإيران في كأس آسيا 2023

تقام مباراة الإمارات وإيران يوم الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني على ملعب استاد المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات، السادسة مساء بتوقيت السعودية والخامسة مساء بتوقيت مصر.