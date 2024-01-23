ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج اليوم بث مباشر في كأس آسيا

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج اليوم بث مباشر في كأس آسيا ، يظهر منتخب فلسطين مجددا في كأس الأمم الأسيوية التي تستضيفها قطر، عندما يلتقي نظيره هونج كونج، في الجولة الثالثة والأخيرة من عمر منافسات مرحلة المجموعات.

ومهمة المنتخب الفلسطيني بقيادة مديره الفني التونسي أكرم دبوب صعبة في العبور إلى ثمن نهائي البطولة القارية المرموقة، إثر خسارته الثقيلة أمام إيران بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل التعادل مع الإمارات 1/1، وبالتالي فإنه يؤدي المباراة وفي جعبته نقطة واحدة.

يحتاج الفدائي للفوز في المباراة اليوم بنتيجة كبيرة، تؤمن له التأهل كأحد أفضل الثوالث، فحينها سيبقى في المركز الثالث حتى في حال خسارة الأبيض من إيران، ولن تكون أمامه فرصة سوي فارق الأهداف في ترتيب الثوالث.

وفي المقابل فإن هونج كونج خرج رسميا من البطولة بعد خسارتيه أمام الإمارات وإيران، وبالتالي فإنه سيؤدي المباراة بأعصاب هادئة، ومن الممكن أن تعود هذه الأريحية بالسلب على المنتخب الفلسطيني الملقب بالفدائي، بجانب أن هونج كونج يعتمد على السرعة والقوة والتسديد القوي من وضع الحركة، وغيرها من المميزات الكروية بجنوب شرق أسيا.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج بث مباشر

ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني لمنتخب فلسطين علي أعمدته الرئيسية ضمن التشكيل الأساسي الذي سيؤدي به مباراة هونج كونج، مثل: الحارس رامي حمادة، وأمامه ميلاد تيرمانيني و محمد صالح و كاميلو سالدانا و مصعب البطاط رباعي خط الدفاع، وفي خط الوسط محمد باسم و تامر صيام وعدي خروب و محمود أبو وردة، وفي الهجوم الثنائي زيد القنبر و عدي الدباغ.

موعد مباراة فلسطين ضد هونج كونج في كأس أمم آسيا 2023

يطلق الحكم صافرة انطلاق مباراة منتخب فلطسين ضد نظيره منتخب هونج كونج في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس آسيا قطر 2023 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد هونج كونج في كأس أمم آسيا 2023

تنقل مباراة منتخب فلسطين ضد نظيره منتخب هونج كونج في بطولة كأس آسيا قطر 2023 عبر شاشة قناة بي إن سبورتس آسيا، وقناة الكاس إكسترا، وقناة أبو ظبي آسيا، وقناة ssc السعودية، والرياضية العراقية.