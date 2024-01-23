بث مباشر مشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج يلا شوت اليوم في كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج يلا شوت

منافسات آسيا بين Hong Kong - Palestine اليوم، مشاهدة مباراة فلسطين وهونج كونج بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، يطمح المنتخب فلسطيني لتحقيق أول فوز له في مواجهته أمام هونغ كونغ، يوم الثلاثاء على ملعب عبدالله بن خليفة، في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023.

ويحتل "الفدائي" المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة، بعد مباراتين خاضهما أمام كل من إيران والإمارات، حيث انتهت المواجهة الأولى بالخسارة 4-1، واكتفى بالتعادل مع الإمارات 1-1، رغم سيطرته على أجواء اللقاء.

يعتبر هذا المباراة القادمة فرصة حاسمة لمنتخب فلسطين لتحقيق التأهل، سواء من خلال التأهل المباشر أو بالحصول على إحدى المراكز الأفضل ثلاثة للتأهل، سيكون عليهم العمل بجدية وتقديم أداء قوي في المباراة لتحقيق النتيجة المطلوبة وضمان استمرارهم في البطولة.

متى موعد وتوقيت مباراة فلسطين وهونج كونج في كأس آسيا 2023؟

إذا كنت تريد بث مباشر مباراة فلسطين وهونج كونج يلا شوت اليوم، عندما يبحث منتخب فلسطين عن التأهل التاريخي مساء اليوم الثلاثاء 23 يناير لعام 2024، عند مواجهة نظيره منتخب هونغ كونغ، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس آسيا 2023.

تقام المباراة التي تجمع بين الفريقين في يوم الثلاثاء 23 يناير، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، الساعة السادسة بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

بالتردد.. ما هلي القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وهونج كونج اليوم في أمم آسيا؟

تقدم بوابة الخليج 365 بث مباشر مباراة فلسطين وهونج كونج يوتيوب حيث شبكة قنوات بي إن سبورتس تحمل حقوق البث الحصري لبطولة كأس آسيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.

لمتابعة مباراة فلسطين وهونغ كونغ، يمكن الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا ومتابعتها عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

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في المملكة العربية السعودية، ستتاح المشاهدة عبر قنوات SSC EXTRA 1 HD المشفرة، بينما في الإمارات يمكن متابعتها عبر قناة أبوظبي الآسيوية. أما في العراق، ستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة بث المباراة.

هذه القنوات ستوفر فرصة للمشجعين في تلك الدول لمتابعة اللقاء بشكل حصري والاستمتاع بالبطولة الآسيوية المثيرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد هونج كونج اليوم في آسيا:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة SSC EXTRA 1 HD تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة فلسطين وهونج كونج في أمم آسيا؟

لمتابعة بث مباشر مباراة فلسطين وهونج كونج تويترفي كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

تشكيلة مباراة فلسطين وهونج كونج اليوم في آسيا

أولًا: تشكيل منتخب فلسطين

حارس المرمى: رامي حمادة

الدفاع: كاميلو سالدانيا – ميشيل تيرمانيني – مصعب البطاط – محمد صالح

الوسط: محمد رشيد – عدي خروب – تامر صيام – محمود أبو وردة

الهجوم: زيد قنبر – عدي دباغ

ثانيًا: تشكيل منتخب هونج كونج

حارس المرمى: ياب هونغ فاي

الدفاع: أوليفر غيربيغ – فاس نونيز – يوي تزي نام – شينيتشي تشان

الوسط: تان شون لوك – وو تشان مينغ

الهجوم: سون مينغ هيم – تشان سيو كوان – إيفرتون كامارغو – مات أور

تاريخ المواجهات السابقة بين فلسطين وهونغ كونج

على الرغم من قلة عدد المباريات بين منتخب فلسطين وهونج كونج، إذ لم يلتقوا سوى في مباراتين فقط، وكانت ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2002، لكن هناك تفوق من جانب المنتخب العربي، إذ حقق الفوز في مباراة وتعادل في آخرى، ولم يسبق لمنتخب هونغ كونغ تحقيق الفوز على فلسطين مطلقا.

وانتهت المباراة الأولى التي أقيمت في هونغ كونغ يوم 4 مارس 2001 بالتعادل الإيجابي 1 – 1، وفي لقاء الإياب الذي أقيم يوم 20 مارس 2001، حقق منتخب فلسطين الفوز على هونغ كونغ بنتيجة 1-0.

منتخب الفدائيين يسعى للفوز الأول تاريخيًا

يأمل لاعبو منتخب فلسطين، في كتابة التاريخ خلال النسخة الحالية من كأس آسيا، وبإسعاد الشعب الفلسطيني عبر الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة من البطولة القارية، حيث أن المشاركة الحالية هي الثالثة في كأس آسيا منذ الظهور الأول في نسخة 2015.

تصريحات المدير الفني لمنتخب فلسطين وهونج كونج في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء

قال مكرم دبوب المدير الفني لمنتخب فلسطين: " أن المباراة ستكون صعبة جدا، وأن التسجيل مبكرًا سيساعد اللاعبين على تخفيف الضغط، ويجعلهم يلعبون بشكل أفضل".

وأضاف: " لدينا خيارات كثيرة على صعيد الهجوم، وتأثرنا ببعض الإصابات مثل اللاعب عطا جابر، لكننا رغم ذلك سنواصل مشوارنا وتركيزنا على المباراة الحاسمة والمصيرية".

وتابع: "منتخب هونج كونج متطور وأسلوب لعبه من خلال الضغط العالي وإجبار المنتخب المنافس على التراجع لم يتغير".

وختم قائلًا: " كل مباراة يخوضها المنتخب في البطولة تمنحه ثقة أكبر، مشيرا إلى أن اللاعبين أصبحت لديهم تجربة وخبرة في مثل هذه المواجهات التي تحتاج جهدًا بدنيًا كبيرًا، وكذلك تركيزًا عاليًا".

وعلى الجانب الآخر أكد أندرسون في المؤتمر الصحفي، أن الفرصة ما زالت أمام فريقه للتأهل للدور المقبل ببطولة كأس آسيا قطر، مؤكدًا أنهم متمسكون بحظوظهم في الصعود.

وقال: " المباراة لن تكون سهلة أمام المنتخب الفلسطيني الذي درسناه جيدًا وشاهدنا له أكثر من مباراة، ووضعنا أيدينا على نقاط القوة والضعف لديهم، ونتطلع للاستمرار في البطولة وهو ما لن يحدث إلا بتحقيق الفوز في مباراة الغد".