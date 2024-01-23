نادر السيد: هناك أخطاء من محمد الشناوي فى أمم أفريقيا ولكن !

ياسر رشاد - القاهرة - قال نادر السيد نجم كرة القدم المصرية السابق، أنه يتمني الشفاء العاجل لـ محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الرأس الأخضر ضمن مبايرات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية بخلع فى الكتف.

وقال نادر السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هناك أخطاء من الشناوي فى أمم إفريقيا ولكن لابد أن لا ننسي ما قدمه لصالح منتخب مصر والأهلي .

السيد: أنا غير سعيد بما يحدث مع محمد الشناوي

وأضاف:" أنا غير سعيد بكل ما أراه على مواقع التواصل الاجتماعي على محمد الشناوي، بالفعل لديه أخطاء وهناك أخطاء وعدم تنظيم دفاعي لمنتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية ولكن الشناوي قدم الكثير لمنتخب مصر والنادي الأهلي.. وأنا غير قلق بشأن حراسة المنتخب.

وأتم:" أتمني أن يعمل روي فيتوريا خلال الوقت الجاري على تعديل الأخطاء فى دفاع ووسط منتخب مصر.