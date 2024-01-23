صافرة مصرية لمباراة الكونغو وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا 2023

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم مصري لإدارة مواجهة تنزانيا أمام الكونغو الديمقراضية في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وستنطلق مواجهة تنزانيا أمام الكونغو الديمقراطية غدًا الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

واسندت لجنة الحكام بـ “كاف” مواجهة الكونغو أمام تنزانيا إلى حكم الساحة الدولي أمين عمر، ويعاونه الليبي مساعد عطية، حكم مساعد أول، والتونسي خليل حساني، حكم مساعد ثانٍ، بجانب الدولي المصري محمود البنا، حكما رابعا.

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ويضم طاقم الفيديو “تقنية الفار” كلا من الحكم الدولي محمود عاشور، حكما للفيديو VAR، بجانب الدولي محمد عادل، مساعد حكم فيديو.

وتعد مواجهة الكونغو وتنزانيا مهمة، خاصة أنه سيجري بعدها تحديد هوية المنتخب صاحب وصافة المجموعة السادسة ببطولة الأمم الأفريقية الذي سيلتقي أمام منتخب مصر في دور الـ16.