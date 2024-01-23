منتخب سوريا يحقق فوزًا غاليًا على الهند ويقترب من التأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا

تمكن منتخب سوريا الأول لكرة القدم، بقيادة هيكتور كوبر، من تحقيق فوز غالي أمام نظيره الهند، بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس آسيا.

وسجل عمر خربين هدف الفوز لصالح منتخب سوريا في شباك الهند في الدقيقة 76 من زمن المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وأصبح منتخب سوريا، قريبًا من التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا، بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة.

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وينتظر منتخب سوريا نتائج المنتخبات الأخرى في باقي المجموعات من أجل التأهل إلى دور الستة عشر في كأس آسيا ضمن الرباعي الذي سيصعد كأفضل منتخبات في المركز الثالث.

ويحتاج منتخب سوريا للتأهل فوز اليابان على إندونيسيا، أو تعادل أو خسارة المنتخب الفلسطيني أمام هونغ كونغ، أو تعادل أو خسارة البحرين أمام الأردن، أو تعادل أو خسارة عمان أمام قيرغيزستان.