"عشان خاطري أنسوا الأهلي والزمالك".. ميدو يوجه رسالة قوية لهؤلاء بسبب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق رسالة للجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل نسيان تشجيع الأهلي والزمالك خلال فترة الحالية وتشجيع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقيا.

وقال أحمد حسام ميدو في برنامجه على قناة المحور: "بقول للجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، عشان خاطري انسوا تشجيع الأهلي والزمالك نحن في وسط بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف "ميدو": "لا تصدقون من يقول لكم إن اللاعبين لا يتأثرون بالكلام، بالعكس، دي بتسبب أزمات وعلينا أن ندعم اللاعبين في البطولة، حتى من يخطئ ندعمه".

وأكمل: "هناك من يحاول أن يحمل محمد الشناوي مسئولية النتائج، والأهداف التي نستقبلها، وهناك من يترقب أن يظهر إمام عاشور بمستوى غير جيد، أو يكون أحمد سيد زيزو ليس في مستواه".

جدير بالذكر أن منتخب مصر نجح في الصعود إلى دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، رغم التعادل أمس مع كاب فيردي بهدفين لكل منتخب ورفع رصيده إلى ثلاثة نقاط.

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