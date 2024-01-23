كم عدد الرئات لديه؟.. وأريده في أرسنال".. ماذا قالت الجماهير الأجنبية عن إمام عاشور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أشادت الجماهير الأجنبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأداء إمام عاشور لاعب منتخب مصر، في مباراة الرأس الأخضر مساء أمس، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وكتب أحد المشجعين: "على الكرة يمكنه القيام بأفعال لا تصدق، فهو حاد جدًا وسريع ومراوغ، ولكن ما يعجبني أكثر فيه هو تصرفاته خارج الكرة، كم عدد الرئات لديه، لا يمكن إيقافه".

وأضاف مشجع آخر: "قميص 8 لمصر تذكروه، إمام عاشور بالنسبة لي هو أفضل لاعب على الإطلاق في كأس الأمم الإفريقية 2023، مهاراته ومستوى ثقته وتأثيره على اللعبة وسمات صنع اللعب والرؤية واللمس، مواهب عالمية، المواهب الأفريقية بك".

وتفاعل آخر: " ادفع مهما كانت الرسوم، أحتاج إمام عاشور في أرسنال. يا له من لاعب".

وتعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

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