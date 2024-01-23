رغم التأهل إلى الدور المقبل.. رقم سلبي للمنتخب المصري في أمم أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح المنتخب المصري في التأهل إلى دور ال 16 من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، كوصيف للمجموعة الثانية، والتي ضمت بجانب منتخب "الفراعنة" كلا من " الرأس الأخضر، غانا، موزمبيق.

وبالرغم من صعود المنتخب المصري إلى الدور المقبل، إلا أنه حقق رقماً سلبياً دفاعياً لمنتخب مصر، لم يحدث منذ أكثر من 30 عاماً.

واستقبل المنتخب المصري 6 أهداف خلال أول ثلاث مباريات له في بطولة أمم أفريقيا 2023، ولم يستقبل المنتخب الوطني هذا العدد من الأهداف في أول ثلاث مباريات له بأمم أفريقيا سوى في نسخة البطولة عام 1990 بالجزائر.

وخاض المنتخب المصري ثلاثة مباريات في دور المجموعات بالبطولة، أمام كلا من " موزمبيق، غانا، الرأس الأخضر" على الترتيب، وانتهت جميعها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

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