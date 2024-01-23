ياسر رشاد - القاهرة - الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الإمارات وإيران يلا شوت اليوم في كأس آسيا

منافسة آسيوية بين Iran - United Arab Emirates اليوم، مشاهدة مباراة الإمارات وإيران بث مباشر اليوم في كأس آسيا، يخوض المنتخب الإماراتي مباراة مصيرية أمام إيران، يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري على ملعب استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة بكأس آسيا 2023.

ويملك منتخب الإمارات 4 نقاط في رصيده، من الجولتين الأولى والثانية، حيث تغلب على هونج كونج (3-1)، وتعادل مع فلسطين (1-1)، على الترتيب، وتتصدر إيران ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من الفوز على فلسطين (4-1)، وعلى هونج كونج (1-0)، وضمنت التأهل إلى الدور التالي، وتأتي فلسطين في المركز الثالث بنقطة واحدة، وهونج كونج في المركز الرابع دون نقاط.

متى موعد مباراة الإمارات وإيران في كأس آسيا 2023.

سوف تقام مباراة بين منتخب الإمارات ومنتخب إيران يوم الثلاثاء، الموافق 23 يناير/كانون الثاني، على ملعب استاد المدينة التعليمية.

سيتم بدء المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت مصر.

هذا يعني أن عشاق كرة القدم في تلك الدول سيكون لديهم فرصة لمتابعة المباراة والتشجيع على فرقهم المفضلة في هذا التوقيت المحدد.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الامارات وايران اليوم في كأس أمم آسيا 2023؟

شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تحتل حقوق البث الحصرية لمسابقة كأس آسيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.

باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية تتيح للمشتركين متابعة مباراة الإمارات وإيران ضمن بطولة كأس آسيا.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الإمارات وإيران بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الإمارات وإيران بث مباشر

في المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباراة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في دولة الإمارات يتم البث عبر قناة أبوظبي الآسيوية. أما في العراق، فستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث.

توفر هذه القنوات فرصة لمحبي كرة القدم في تلك الدول لمتابعة المباراة بشكل حصري والاستمتاع بالبطولة الآسيوية المثيرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الامارات وايران اليوم:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 نايل سات تردد قناة SSC1 HD تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

أين يمكنني مشاهدة مباراة الإمارات وإيرات اليوم في آسيا؟

لمتابعة مباراة الإمارات وإيران في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

تشكيلة مباراة الامارات وايران اليوم في كأس آسيا

أولًا: تشكيل منتخب الإمارات

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: عبدالله إدريس – بدر ناصر –خالد الهاشمي – زايد سلطان

خط الوسط: علي سلمان – طحنون الزعابي – فابيو دي ليما

الهجوم: على مبخوت – كايو كانيدو - على صالح

ثانيًا: تشكيل منتخب إيران

حراسة المرمى: على رضا بيرانفاند

خط الدفاع: صادق محرمي – حسين كنعاني – ماجد حسيني – ميلاد محمدي

خط الوسط: سعيد عزة الله – محمد موهيبي – سامان قدوس – على رضا جاهانباخش

الهجوم: مهدي طارمي – سيردار أزمون

تاريخ مواجهات منتخب الإمارات ضد إيران

بدأت مواجهات الإمارات ضد إيران في كأس آسيا 1984 التي أقيمت في سنغافورة، وحقق خلالها منتخب إيران فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة، كانت ضمن مواجهات المجموعة الثانية من البطولة القارية.

والتقي المنتخبين مجددًا، في البطولة التالية 1988 التي أقيمت في قطر، ونجحت إيران في تحقيق الفوز على الإمارات بهدف نظيف، وكانت ضمن منافسات دور المجموعات.

أصبح اللقاء موعود بين الفريقين في منافسات كأس أسيا، حيث التقى المنتخبين مجددًا في كأس آسيا 1992 باليابان، ولكن هذه المرة فلت الأبيض الإماراتي من الخسارة أمام إيران، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

والتقى المنتخبين مرة أخرى في تصفيات كاس العالم 2002، وفازت إيران بهدف نظيف في لقاء الذهاب ضمن الملحق العالمي، والمفاجأة كانت في لقاء الإياب بعدما كررت إيران الفوز بثلاثية نظيفة على الإمارات في أبوظبي.

وفي 8 أغسطس 2006 كانت المباراة الودية الأولى بين إيران والإمارات، وحقق فيها المنتخب الإيراني الفوز ايضا بهدف نظيف. ثم أقيمت ودية آخرى في 12 يناير 2007، وفازت إيران بهدفين نظيفين.

وفى تصفيات كاس العالم 2010، التقي منتخب الإمارات مع إيران في مواجهتين ضمن المرحلة الثالثة، انتهت الأولى التي أقيمت يوم 2 يونيو 2008 بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي اللقاء الذي أقيم بعد 5 أيام، فازت إيران بهدف نظيف.

وضمن نفس التصفيات، واجه منتخب الإمارات نظيره إيران ولكن في التصفيات النهائية، وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 1-1، فيما حققت إيران الفوز في الإياب بهدف نظيف.

عادت لقاءات المنتخبين مجددًا في كأس آسيا، وكانت في نسخة 2011، وحقق منتخب إيران الفوز بثلاثية نظيفة على الإمارات، وفي كأس آمم آسيا 2015، التقي منتخب الإمارات مع إيران في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة، وفازت إيران بهدف نظيف.

وكانت أخر المواجهات القوية بين الإمارات وإيران ضمن تصفيات مونديال 2022، وأقيمت مواجهت الذهاب يوم 7 أكتوبر 2021 في ملعب زعبيل بنادي الوصل، وحققت إيران المكسب كالعادة بهدف نظيف. وفي لقاء الإياب الذي أقيم في استاد آزادي في مطلع شهر فبراير 2022، حققت إيران الانتصار مجددًا بهدف نظيف.

ومن الواضح جدًا أن التاريخ يميل لصالح إيران دائمًا في مواجهة الإمارات، ولم يسبق للأبيض أن حقق أي انتصار، وأصبحت مواجهاته مع الإيرانيين تُمثل عقدة واضحة بالنسبة للمنتخب العربي.

تصريحات مدرب الإمارات قبل مواجهة إيران المرتقبة

أكد المدرب البرتغالي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، على جاهزية منتخب الأبيض لخوض اللقاء.

وقال: " منتخب إيران لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين الذين يشاركون في مستويات تنافسية عالية، ويتمتعون بخبرة ميدانية واسعة مع الأندية والمنتخب، بالإضافة إلى أنهم لعبوا مع بعضهم لفترات طويلة، ولم يشهد الفريق تغييرًا كبيرًا في طريقة اللعب".

وأضاف: "نعرف المنتخب الإيراني جيدا، وسبق ولعبنا أمامه عدة مرات، وأدرك أن المباراة لن تكون سهلة، ونحتاج للعب مواجهة جيدة على مستويات عديدة، وعلينا أن ننافس بقوة وأن نكون هادئين، حتى نتمكن من الحصول على أفضل نتيجة ممكنة".

وأردف: " استعدادنا جيد للمباراة، ونعلم أننا نواجه منافسا قويا يستحق الاحترام، والمنتخب الإيراني لديه لاعبون مميزون، ونحن من جانبنا أعددنا أنفسنا لهذه المواجهة المهمة، وأوليناها ما تستحق من اهتمام، وسنكون جاهزين للمهمة بقوة من أجل إسعاد جماهيرنا".

غيابات المنتخبين

يغيب عن اللقاء بالنسبة لمنتخب الإمارات الظهير الأيسر خليفة الحمادي، بعد حصوله على الكارت الأحمر في مباراة الفريق أمام فلسطين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

على الجانب الآخر يدخل منتخب إيران اللقاء بكامل نجومه، ساعيًا لتأكيد صدارته للمجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس أسيا 2023.