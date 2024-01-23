عاجل.. شقيق العامري فاروق ينفي وفاته: مازال على قيد الحياة

ياسر رشاد - القاهرة - نفى خالد العامري، شقيق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وفاة شقيقه بعدما انتشرت أنباء عن وفاته.



كتب خالد العامري عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": أخي العامري لازال على قيد الحياة، إذا حدث شئ أحنا اخواته أول ناس هتعلن، أزاي الناس تعلن وفاته وهو لازال على قيد الحياة، ده حاجة مش بستخبى.

كما نفى هشام العامري الأنباء المتداولة عن وفاة شقيقه، مضيفا أن الحالة الصحية للعامري غير مستقرة، لكنه مازال على قيد الحياة.

وشهدت الأيام الأخيرة تدهور كبير في الحالة الصحية لوزير الرياضة السابق وتم وضعه نائب تحت الرعاية الطبية الطارئة وأجهزة التنفس الصناعي، في وضع طبي يصنف بـ"الحرج" مفتقدًا للوعي بشكل كامل .



