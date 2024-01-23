شكرا لقرائتكم خبر رئيس نابولي يكافئ لاعبيه رغم خسارة السوبر الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام إنتر رغم إخفاقه في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.

وخسر نابولي صفر / 1 أمام إنتر في المباراة النهائية للسوبر الإيطالي، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأول.

وجاء هدف اللقاء الوحيد لمصلحة إنتر عبر المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليقود الفريق الملقب بـ(الأفاعي) للتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه والثالث على التوالي.

وقال دي لورينتيس في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، الذي جرى بالعاصمة السعودية الرياض «قدمنا مباراة مميزة، ولم نظهر بشكلٍ سيئ، وعدت اللاعبين بمنحهم مكافأة الفوز، ولكنني سأكافئهم بعد الخسارة أيضا نظير ما قدموه من أداء جيد».

وأضاف دي لورينتيس «الحقيقة أن طرد جيوفاني سيميوني (لاعب نابولي) تسبب في تغيير مسار المباراة، ورسالتي للجماهير كونوا على ثقةٍ بفريقكم، ونعتذر عن عدم قدرتنا على تحقيق اللقب».

وتلقى سيميوني بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 60، إثر تدخله القوي على قدم فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر ميلان في أحدى الكرات المشتركة بينهما.

شدد رئيس نابولي «سعيد بوجودي في المملكة، وقد تابعت منافسات الدوري السعودي هنا، ولم أكن أتوقع أن تحقق المملكة هذه القفزات الكبرى في القطاع الرياضي».

واختتم دي لورينتيس حديثه قائلا «أعتقد أن السعودية سوف تتفوق على كثيرٍ من الدول، وستكون على رأس الهرم، كما أن لدي الرغبة في الاستثمار هنا في المملكة، هذا البلد الرائع».

يذكر أن نابولي شارك في بطولة السوبر هذا الموسم عقب فوزه بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.