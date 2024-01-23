بث مباشر مباراة الجزائر وموريتانيا Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الجزائر اليوم أهم مباريات اليوم

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جولة إفريقية بين Mauritania - Algeria اليوم, مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا, داخل استاد ملعب السلام بمدينة بواكي الإيفوارية، يوم الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2024، يستعد الجمهور العربي لمشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا، حيث تتجه الجماهير بحماس نحو لحظة فارقة في كأس أمم أفريقيا 2023.

بدأ المنتخب الجزائري مشواره في كأس أمم أفريقيا 2023 بمواجهة أمام المنتخب الأنغولي والتي انتهت بهدف لهدف؛ إذ تمكن اللاعب الجزائري بغداد بونجاح بالتسجيل في الدقيقة الـ18 من عمر المباراة، أما خلال المباراة الثانية التقى المنتخب الجزائري ومنتخب بوركينا فاسو وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، واللذين قام اللاعب بغداد بونجاح بتسديدهما في الدقيقة الـ51 والدقيقة الـ5 من الوقت بدل الضائع خلال الشوط الثاني.

إضافةً إلى ذلك، يتاح للمشاهدين متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو تطبيق beIN Connect، ما يتيح لهم الوصول إلى التغطية الحصرية بكل سهولة. ولمن يفضلون تجربة المشاهدة عبر التلفزيون، ستكون المباراة متاحة على قنوات beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.

تأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات قنوات بي إن سبورت لتقديم تغطية شاملة واحترافية لهذا الحدث الكروي الكبير. كما تم تكليف المعلق الجزائري البارز حفيظ دراجي بمهمة التعليق على هذه المباراة المثيرة، ما يعد إضافة قيمة لتجربة المشاهدة ويبرز التفاعل المميز الذي تقدمه قنوات بي إن سبورت.

تعتبر قنوات بين سبور القطرية واحدة من أبرز المحطات الرياضية في المنطقة، حيث تقدم تغطية شاملة وحصرية لأبرز الأحداث الرياضية على مستوى العالم. يمتاز برنامج القنوات بتقديم تغطية مباشرة وحصرية لأهم البطولات والمسابقات الرياضية، سواء أكانت كرة القدم، أم كرة السلة، أم الجولف، أم أي نشاط رياضي آخر.

ستنطلق المباراة الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش 21:00 بتوقيت الجزائر و22:00 بتوقيت مصر، فيما ستعرض الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.

تشكيلة المنتخب الجزائري أمام المنتخب الموريتاني

تأتي تشكيلة منتخب الجزائر لمواجهة موريتانيا في إطار الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا 2023 بتشكيل قوي ومتوازن يعكس التفوق الفني للفريق. في حراسة المرمى، سيتولى أنتوني ماندريا مهمة الحفاظ على الشباك.

وفي خط الدفاع، يتألق اللاعبون يوسف عطال، ريان آيت نوري، عيسى ماندي، ورامي بن سبيعني، الذين سيعملون على تكوين جدار دفاع صلب يصعب اختراقه.

في خط الوسط، يتميز منتخب الجزائر بوجود نجوم مثل نبيل بن طالب، إسماعيل بن ناصر، وفارس شعيبي، الذين سيقدمون التوازن والإبداع في الوسط، بينما يكون النجم رياض محرز عنصراً أساسياً في هذا اللقاء.

وفي خط الهجوم، سيشكل ثنائي الهجوم بغداد بونجاح وإسلام سليماني خطورة كبيرة على مرمى منتخب موريتانيا، حيث يتوقع أن يكونوا عناصر رئيسية في محاولات الجزائر تسجيل الأهداف وضمان التأهل في هذه المرحلة المهمة من البطولة.

التشكيل المتوقع للمنتخب الموريتاني أمام الجزائر

من المؤكد أن المنتخب الموريتاني سيخوض هذه المواجهة الأخيرة له بتحضير جيد للمباراة. في مرمى المرابطون، سيتولى حراسة المرمى اللاعب نياسي، الذي يعد حامي عرين قوياً للفريق.

وفي خط الدفاع، يجتمع الثنائي كيتا وعلي العبيد إلى جانب باكاري ومحمد العبد نوح لتشكيل جدار دفاع قوي ومنظم، يهدف إلى صده لمحاولات هجوم الجزائر.

وفي خط الوسط، سيعتمد المدرب على غيسوما فوفانا وسليمان أني ومحسن بودا لتوفير التوازن والإبداع في منتصف الملعب، ما يمنح الفريق خيارات واسعة في توزيع الكرة والسيطرة على وسط الميدان.

أما في خط الهجوم، سيتكفل محمود العبدالله وهيميا تانجي وأبو بكر كويتا بالمهمة الهجومية، حيث سيسعى الموريتانيون لاستغلال الفرص وتسجيل الأهداف الحاسمة في هذه المباراة المهمة.

حكم مباراة الجزائر وموريتانيا

الاتحاد القاري لكرة القدم أسند مهمة التحكيم في المباراة الأخيرة للمجموعة الرابعة إلى الحكم عمر عبد القادر أرتان من الصومال، وسيكون له الدعم من الحكم الكاميروني إلفيس نوبو والحكم الغابوني ديستوغا مارلين.

وفيما يتعلق بتقنية الفيديو، قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بتعيين الحكم الغاني دانييل لاريا للقيام بهذه المهمة الحيوية.

يتميز الحكم عمر عبد القادر أرتان بخبرة واسعة في هذا المجال، حيث يبلغ من العمر 31 سنة، وحاز على الشارة الدولية من "الفيفا" في عام 2019.

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تجدر الإشارة إلى أن عمر عبد القادر أرتان قاد سابقاً مباراة تونس وناميبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا الحالية في الإيفوار. وكانت هذه المباراة تاريخية، حيث كانت أول مباراة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي يديرها حكم صومالي في تاريخ المسابقة.

تاريخ مشاركة المنتخب الجزائري في كأس أفريقيا

يعتبر المنتخب الجزائري واحداً من أقوى المنتخبات في شمال أفريقيا، على الرغم من قلة ألقابه في كأس الأمم الأفريقية، إلا أنه اكتسب شهرة واسعة بفضل تأهله إلى كأس العالم في 4 مناسبات، خاصة عندما تأهل في عامي 2010 و2014، وتمكن في الأخيرة من الوصول إلى ثمن النهائي، ليصبح ثالث منتخب عربي يتخطى دور المجموعات بعد المغرب والسعودية.

رغم أن محاربي الصحراء لم يحققوا الكثير من الإنجازات على مستوى القارة، إلا أنهم تركوا بصمتهم في تاريخ كأس الأمم الأفريقية. تأسس المنتخب الجزائري في عام 1958 بعد تأسيس الاتحادية الجزائرية، وشارك في النسخة الأولى للبطولة في عام 1968.

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رغم خروجهم من الدور الأول، إلا أنهم أحرزوا فوزاً مهماً على أوغندا، حيث سجل اللاعب حسان لالماس 3 أهداف، ما جعلهم يتركون بصمة إيجابية في تلك البطولة.

منذ ذلك الحين، شارك المنتخب الجزائري في 15 نسخة أخرى من كأس الأمم الأفريقية، بما في ذلك نسخة 2019. ورغم عدم حصولهم على العديد من الألقاب، إلا أنهم دائماً قدموا أداءً مميزاً وتركوا بصمتهم في البطولة.

تأهل الجزائر في كأس أمم أفريقيا

منتخب الجزائر قد وصل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 3 مرات، وكانت أول هذه المشاركات في عام 1980 حينما واجه المنتخب النيجيري في النهائي ولكنه خسر بهدف من دون رد، ليحتل المركز الثاني في تلك البطولة التي أقيمت على أرض النسور الخضراء.

فيما تألق المنتخب الجزائري مرة أخرى في عام 1990، حيث استضاف البطولة وتمكن من التتويج باللقب الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في النهائي على نيجيريا بهدف دون رد، وسط فرحة كبيرة في صحراء الجزائر.

وكانت الإنجازات لا تزال مستمرة، حيث وصل المنتخب الجزائري مرة أخرى إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية في 2019 في مصر، ونجح في الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، حيث تغلب على السنغال في المباراة النهائية.

تاريخ مشاركة المنتخب الموريتاني في كأس أمم أفريقيا

للمرة الأولى في تاريخه، شارك المنتخب الموريتاني في كأس أمم أفريقيا خلال النسخة السابقة التي أُقيمت في مصر عام 2019. "المرابطون" واجهوا تحدياً كبيراً في مجموعتهم الخامسة، حيث حققوا تعادلاً واحداً وتلقوا هزيمتين، لينتهي مشوارهم في البطولة.

رغم التحديات، كانت هذه تجربة قيمة للمنتخب الموريتاني في تطوير مستواه والمشاركة في الساحة القارية.

وخلال النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا 2023 المنظمة بساحل العاج لم يتمكن المنتخب الموريتاني من تجاوز دور المجموعات بعد هزيمتين أمام منتخب بوركينا فاسو ومنتخب أنغولا، فيما من المقرر مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا مساء اليوم.

حظوظ منتخب الجزائر للمرور إلى دور الـ16

في المجموعة الرابعة من كأس أمم أفريقيا، خاضت الجزائر مباراتين انتهتا بتعادل أمام أنغولا 1-1 وبوركينا فاسو 2-2 في اللحظات الأخيرة، لتحصل على نقطتين فقط، وتبعد خلف أنغولا وبوركينا فاسو اللتين تمتلكان 4 نقاط، وهما تتنافسان في معركة الصدارة.

الآن، يحتاج "ثعالب الصحراء" إلى الفوز على منتخب موريتانيا الذي لا يمتلك نقاطاً حتى الآن، لتجنب الخروج من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

على ملعب السلام في بواكي، يعتمد المدرب جمال بلماضي على مهاجمه بغداد بونجاح ذي الـ32 عاماً، الذي أحرز جميع أهداف الفريق في البطولة حتى الآن. يأتي هذا في إطار حاجة الجزائر إلى تحقيق الفوز لتفادي التصفيات المبكرة من دور المجموعات.

يذكر أن المنتخب الجزائري سيستفيد من موعد المباراة في الثامنة مساءً، ما يخفف من الضغط الحراري بعد التحديات التي واجهها في مواجهة بوركينا فاسو في ظروف مناخية صعبة، حيث بلغت درجة الحرارة 35 درجة مئوية.

تشكيلة الجزائر في كأس أفريقيا 2023

قائمة المنتخب الجزائري تضم نخبة من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز. في حراسة المرمى، يتألق الثلاثي وهاب رايس مبولحي، ألكسندر أوكيدجة، ومصطفى زغبة.

في الدفاع، يتميز الفريق بوجود عيسى ماندي، عبد القادر بدران، مهدي تاهرت، جمال بن العمري، محمد أمين توقاي، يوسف عطال، حسين بن عيادة، رضا حلايمية، رامي بن سبعيني، وإلياس شتي.

وفي وسط الميدان، يشكل المنتخب نواة قوية، إذ يتألق إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، آدم زرقان، سفيان بن دبكة، هاريس بلقبلة، وراميز زروقي.

أما في خط الهجوم، فيتألق ثلاثي بارع يضم رياض محرز، آدم وناس، ويوسف بلايلي، بالإضافة إلى سعيد بن رحمة، فريد بولاية، ياسين براهيمي، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، ومحمد الأمين عمورة. يعكس هذا التشكيل القوة والتنوع في صفوف الجزائر ويسعى الفريق إلى الدفاع عن لقبه في كأس الأمم الأفريقية.

تشكيلة منتخب موريتانيا في كأس أمم أفريقيا 2023

في تشكيلة المنتخب الموريتاني المشاركة في كأس أمم أفريقيا نجد ما يلي: