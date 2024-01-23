تشكيل أنجولا الرسمي أمام بوركينا فاسو.. مابولولو في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا الأول لكرة القدم التشكيل الأساسي لمواجهة بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "شارليس كونان باني"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار .

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جاء تشكيل أنجولا كالاتي..

في مركز حراسة المرمي: نيبولو.

في خط الدفاع: إيدي أفونسو- كيالوندا جاسبر- كوينيتو- تو كارنيرو.

في خط الوسط : إستريلا- برونو باز- فريدي.

في خط الهجوم: جيلسون دالا- كريستوفر مابولولو- جيلبيرتو.



ويتصدر منتخب أنجولا جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف بوركينا فاسو.