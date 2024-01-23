أمم أفريقيا .. السنغال إلى ثمن النهائي بالعلامة الكاملة عقب التفوق على غينيا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم منتخب السنغال تأهله إلى الدور ثمن النهائي من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل ، عقب الفوز على غينيا بثنائية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء .





وأصبح منتخب السنغال بذلك الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في مرحلة دور المجموعات من البطولة القارية.

سجل هدفي أسود التيرانجا كل من عبدلاوي سيك في الدقيقة 61 و إليمان نداي مع الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.

بينما ودع منتخب غينيا البطولة باحتلاله الترتيب الثالث برصيد 4 نقاط ، وهو نفس رصيد الكاميرون صاحب الوصافة الذي تأهل بفارق الأهداف.

وخاض منتخب غينيا اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: إبراهيم كونيه

خط الدفاع: أنتويت كونت - سيدو سو - محمد علي كامارا - إيسياجا سيلا

خط الوسط: أمادو دياوارا- عبد الله توريه - نابي كيتا - أجيبو كامارا - فاسينيه كونتي

الهجوم: سيرهو جيراسي.

بينما جاء تشكيل السنغال كما يلي :

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: كاليدو كوليبالي- سيك- كيربين دياتا- إسماعيل جاكوبس

الوسط: فيرموسو ميندي- بابي ماتار سار- إدريسا جانا جايي

خط الهجوم: إسماعيلا سار- حبيب ديالو- ساديو ماني.