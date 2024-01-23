فيديو.. إثارة في نهاية مباراة الكاميرون وجامبيا بـ أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مواجهة المنتخب الكاميروني أمام نظيره الجامبي بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، إثارة كبيرة.

حيث سجل المنتخبين 5 أهداف في 6 دقائق، بعدما كانت الكاميرون متأخرة بهدف نظيف، لتقلب الطاولة على جامبيا وتفوز بنتيجة 3/2.

شاهد الإثارة في مباراة الكاميرون وجامبيا

تقدم المنتخب الكاميروني بالهدف الأول عن طريق كارل توكو إكامبي في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني، بينما تعادل اللاعب أبلي جالو النتيجة لجامبيا في الدقيقة 72.

فيما نجح ايبريما كولي في التقدم للمنتخب الجامبي في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني، لكن اللاعب جيمس جوميز، لاعب المنتخب الجامبي، تعادل للكاميرون بعدما سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87.

ونجح المنتخب الكاميروني في حسم التأهل للدور المقبل من كأس أمم إفريقيا، بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 3/2.

وجاءت الكاميرون في المركز الثاني بترتب المجموعة برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب السنغالي صاحب الصدارة بـ 9 نقاط.

فيما يأتي منتخب جامبيا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، وغينيا ثالث المجموعة بـ 4 نقاط أيضًا.