الاهلي يوجه رسالة دعم إلى محمد الشناوي بعد إصابته مع منتخب مصر

وجه النادي الاهلي رسالة دعم إلى حارسه مرماه محمد الشناوي بعد إصابته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

تعرض محمج الشناوي للإصابة في مباراة منتخب مصر أمس أمام الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات كأس أمم أفريقيا.

كتب حساب النادي الاهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “حامي العرين ودرع الأمان ستعود أقوى يا قائد”.

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وتعرض الشناوي للإصابة على مستوى الكتف، أثناء تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الرأس الأخضر ضد مصر، في المباراة التي أقيمت مساء الأمس الاثنين

وأعلن منتخب مصر سفر محمد الشناوي إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر ضمن التأهل إلى دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما.