اخبار الرياضه

التشكيل الرسمى لمباراة موريتانيا والجزائر في كأس أمم أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

منتخب الجزائر

منتخب الجزائر

يحتضن ملعب السلام بكوت ديفوار، مباراة موريتانيا والجزائر المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2023.

ويمتلك الفريقان دافعًا واحدًا وهو العبور إلى دور الـ 16، والسبيل الوحيد أن يقتنص أحدهما النقاط الثلاث، وهو ما يبشر عشاق كرة القدم بلقاء سيكون عنوانه الوحيد هو الندية والمتعة حتى اللحظة الأخيرة.

طالع أيضًا: رغم الخسارة أمام إيران.. منتخب الإمارات يتأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا

وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى : ماندريا

‏‎ الدفاع : ماندي – توجاي – عطال – ايت نوري.

‏‎خط الوسط: عوار – زروقي – بوداوي.

‏‎ الهجوم: بونجاح – عمورة – وناس.

وجاء تشكيل منتخب موريتانيا كالتالي:

“نيازي باباكار، دياو خاضيم، عماري جاساما، لاميني، بودا موحسني، ادريسا ثيام، سليماني، محمد ديالاه يالي، كويتا، ابراهيما كيتا، سيدي عمار”

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا