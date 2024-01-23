التشكيل الرسمى لمباراة موريتانيا والجزائر في كأس أمم أفريقيا

يحتضن ملعب السلام بكوت ديفوار، مباراة موريتانيا والجزائر المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2023.

ويمتلك الفريقان دافعًا واحدًا وهو العبور إلى دور الـ 16، والسبيل الوحيد أن يقتنص أحدهما النقاط الثلاث، وهو ما يبشر عشاق كرة القدم بلقاء سيكون عنوانه الوحيد هو الندية والمتعة حتى اللحظة الأخيرة.

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وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى : ماندريا

‏‎ الدفاع : ماندي – توجاي – عطال – ايت نوري.

‏‎خط الوسط: عوار – زروقي – بوداوي.

‏‎ الهجوم: بونجاح – عمورة – وناس.

وجاء تشكيل منتخب موريتانيا كالتالي:

“نيازي باباكار، دياو خاضيم، عماري جاساما، لاميني، بودا موحسني، ادريسا ثيام، سليماني، محمد ديالاه يالي، كويتا، ابراهيما كيتا، سيدي عمار”