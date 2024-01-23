الفيفا يخطر الزمالك بموعد قيد الصفقات الجديدة بعد انتهاء الأزمة

أكدت تقارير صحفية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أرسل خطابًا لنادي الزمالك، يفيد بموعد قيد الصفقات الجديدة بعد إنتهاء أزمة إيقاف القيد.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إخطارًا لنادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بخصوص انتهاء أزمة إيقاف القيد بشكل رسمي، عقب استلام كاراكاس الفنزويلي مستحقاتهم.

وبحسب إخطار الفيفا، فإنه تم رفع إيقاف القيد عن الزمالك، ويحق له قيد الصفقات الجديدة التي سيقوم النادي بالتعاقد معها، بداية من غدًا الأربعاء.

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ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الوقت الحالي، عن التعاقد مع صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.

والجدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في الإمارات خلال الوقت الحالي، لخوض بطولة الوحدة الودية، حيث سيلعب على المركز الثالث ضد أم صلال، غدًا الأربعاء.