"على طريقة صلاح".. كريستو يسجل هدفا في مباراة الأهلي والأخدود (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خسر الأهلي أمام نظيره الأخدود بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في معسكر المارد الأحمر بالإمارات العربية المتحدة.

وسجل محمد الضاوي كريستو هدف الأهلي الوحيد في المباراة.

وجاء هدف الجناح التونسي مشابها لهدف محمد صلاح في مرمى أرسنال.

ويخوض المارد الأحمر مباراته الودية الثانية خلال المعسكر المقام حاليا بالإمارات أمام نادي حتا الإماراتي يوم الجمعة المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.

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