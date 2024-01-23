تاريخ مواجهات منتخب مالي أمام ناميبيا قبل لقائهما في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب المالي لمواجهة نظيره منتخب ناميبيا غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويتواجد المنتخبين معاً في المجموعة الخامسة بالبطولة، بجانب كلا من " تونس وجنوب أفريقيا ".

وتعد هذه هي المواجهة السابعة التي تجمع بين المنتخبين، حيث سبق وأن التقيا معاً في 6 مواجهات سابقة.

وشهدت مباريات المنتخبين تفوق كبير للمنتخب المالي، حيث تمكن من الفوز في 4 لقاءات، وتلقى هزيمة واحده، وحسم التعادل مباراة واحدة بين المنتخبين.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي تجمع بين المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا.