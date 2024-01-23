تعرف على تاريخ مواجهات الكونغو الديمقراطية وتنزانيا قبل لقائهما في كأس الأمم الأفريقية



محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقى منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره التنزاني غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " أمادو جوت كوليبالي "، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويتواجد منتخبا الكونغو الديمقراطية وتنزانيا في المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا، إلى جانب كلا من " المغرب وزامبيا ".

وتعد هذه هي المباراة السابعة التي تجمع بين المنتخبين في مختلف المناسبات سواء رسمية أو ودية، تمكن كلا منهما من تحقيق الفوز في لقائين وحسم التعادل اللقاءين الآخرين.

وهذه هي المواجهة الأولى التي تجمع بين المنتخبين في تاريخ مشاركتهم ببطولة أمم أفريقيا.

وسجل لاعبو منتخب الكونغو الديمقراطية 6 أهداف، وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف.

ويدخل المنتخب الكونغولي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين جمعهم من مباراتين، بينما يتواجد منتخب تنزانيا في المركز الرابع في المجموعة دون حصد أي رصيد من النقاط.

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