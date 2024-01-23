أمم أفريقيا..أنجولا تتقدم على بوركينا فاسو بهدف مابولولو في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهي الشوط الأول بتقدم أنجولا بهدف نظيف على منتخب بوركينا فاسو في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب شارليس كونان باني ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار.

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وسجل هدف التقدم لانجولا كريستوفاو باسيينسيا مابولولو في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وجاء تشكيل أنجولا في الشوط الأول كالاتي..

في مركز حراسة المرمي: نيبولو.

في خط الدفاع: إيدي أفونسو- كيالوندا جاسبر- كوينيتو- تو كارنيرو.

في خط الوسط : إستريلا- برونو باز- فريدي.

في خط الهجوم: جيلسون دالا- كريستوفر مابولولو- جيلبيرتو.



فيما جاء تشكيل بوركينا فاسو كالتالي..

حراسة المرمى: هيرفي كوفي.

في خط الدفاع: عيسى كابوري – إيسوفو دايو – إدموند تابسوبا – عبدول جويبري.

في خط الوسط: جوستافو سانجاري – إسماهيلا أودراوجو – ستيفاني كي.

في خط الهجوم: برتراند تراوري – دانو واتارا – سيدريك بادولو