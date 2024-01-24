مابولولو يسجل هدفًا لـ أنجولا أمام بوركينا فاسو في أمم أفريقيا.. فيديو

افتتح كريستوفاو مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، أول أهداف منتخب بلاده أنجولا في شباك بوركينا فاسو، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويشارك مابولولو أساسيًا مع منتخب أنجولا في مباراته أمام بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات كأس أمم أفريقيا.

ونجح مابولولو في خطف الهدف الأول في اللقاء لصالح المنتخب الأنجولي، خلال الدقيقة 36، حيث استغل كرة عرضية وسدد الكرة في الشباك بضربة رأسية.

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وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم أنجولا على بوركينا فاسو، حيث أنه بحسب النتيجة حتى الآن، بات أول المتأهلين من مجموعته إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا، برصيد 7 نقاط، لحين حسم التأهل بشكل رسمي عقب نهاية أحداث اللقاء.

وسبق وأن نجح مابولولو في تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب أنجولا في شباك الجزائر، ليخطف المنتخب نقطة ثمينة.