المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 في كأس آسيا 2023.. فلسطين الأبرز

نجح منتخب فلسطين في بلوغ دور الـ16 لكآس آسيا، لأول مرة في تاريخه بعد فوز كبير، اليوم الثلاثاء، بنتيجة (3-0) على هونج كونج في المجموعة الثالثة، ليرافق الإمارات التي خسرت 2-1 من إيران متصدرة المجموعة.

وتتكون كأس آسيا 2023 من 6 مجموعات يتنافس فيها 24 منتخبًا على 16 مقعدا في الدور الثاني، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويصعد أيضًا أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث.

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وضمن منتخب فلسطين التأهل ضمن أفضل أربع منتخبات حلت في المركز الثالث، وله أربع نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن الإمارات. بينما تصدرت إيران المجموعة ولها تسع نقاط.

ولم يسبق لمنتخب فلسطين تخطي دور المجموعات في مشاركتين سابقتين له في البطولة.

كما أن منتخب قطر كان أول المتأهلين إلى دور الـ16، إذ ضمن التأهل من بوابة الصدارة، ومن المجموعة الأولى تأهل معه منتخب طاجيكستان من المركز الثاني.

كما قاد عمر خربين منتخب سوريا للتأهل بعد الفوز على الهند بهدف دون رد.

ورفعت سوريا رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة خلف أستراليا المتصدرة، التي تعادلت 1-1 في الوقت ذاته مع أوزبكستان، بسبع نقاط.

واحتلت أوزبكستان المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط لتتأهل مع أستراليا مباشرة إلى دور الـ16، بينما ضمنت سوريا احتلال أحد المقاعد الأربعة للمنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وانضم العراق إلى المنتخبات المتأهلة بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات أيضًا، فقد فاز على إندونيسيا واليابان.

ومع نهاية الجولة الثانية، تأهل المنتخب السعودي رسميًا للدور الثاني بفوزه على قيرغيزستان بعد انتصاره في الجولة الأولى على عمان.

وتبدأ مباريات دور الـ16 في كأس آسيا يوم الأحد 28 يناير، وتستمر 4 أيام، على أن تنتهي يوم الأربعاء 31 يناير.